Bodrum'da otelde silahlı kavga: 3 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir oteldeki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Gümbet Mahallesin'ndeki otelde, H.Ö. ile otelin genel müdürü Melih Alemdar, yardımcısı Fikret Dinler ve güvenlik müdürü Onur Pelit arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Otel bünyesindeki SPA'da işletmeci olarak çalışan H.Ö, yanındaki silahla ateş ettiği Alemdar, Dinler ve Pelit'i yaraladı.

Ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli H.Ö. ile taraflar arasında "sigortasız işçi çalıştırma" iddiasıyla kavganın çıktığı bildirildi.

Öte yandan, otel bahçesinde bir çalışanın müdahale etmeye çalıştığı H.Ö'nün güvenlik ofisine ateş etmesi, güvenlik kamerasına yansıdı.

