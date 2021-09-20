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Bodrum'da otluk ve çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü

20.09.2021 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da otluk ve çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında 5 hektarlık otluk ve çalılık alan zarar gördü.

Akyarlar Mahallesi'ndeki otluk ve çalılık alanda duman görenler durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Bodrum İtfaiye Grup Amirliğinden ekipler sevk edildi.

Burada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında, yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

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