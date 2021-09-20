Bodrum'da otluk ve çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında 5 hektarlık otluk ve çalılık alan zarar gördü.

Akyarlar Mahallesi'ndeki otluk ve çalılık alanda duman görenler durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Bodrum İtfaiye Grup Amirliğinden ekipler sevk edildi.

Burada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında, yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz