Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın

BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da otluk ve makilik alanda çıkan yangın, yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangında, 40 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.
İslamhaneleri Mahallesi Bağla Koyunun üst kısmında bulunan Mandıra Tepesi Mevkisi'ndeki otluk ve makilik alanda, dün saat 23.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. Alevler, Bodrum Yarımadası'nın birçok yerinden görüldü. Bölgeden yükselen dumanları görenler yangını Bodrum Orman İşletme Şefliği'ne bildirdi. İhbar üzerine orman ekiplerine bağlı arazözler bölgeye sevk edildi. Ekiplere, Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği ile AKUT Bodrum ekibi de destek verdi. Ekiplerin müdahaleleriyle yangın çevredeki evlere sıçramadan saat 05.00'te kontrol altına alındı. Yangında, yaklaşık 40 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.
FOTOĞRAFLI
Gasp şüphelisi üniversiteli: Ailem duyarsa okul hayatım biter
Trump'tan darbe sinyali!
Adnan Oktar'ın 30 yıllık kara kutusuydu... Ece Koç'tan gündem yaratacak itiraflar!
MHP'de flaş görevden alma kararı!
AK Partili isim 'Şov yapmaya gerek yok' deyip büyükşehir adaylığını açıkladı!
Dünyanın en eski yapıları açıklandı! Türkiye'den de bir yapı listede
Kayseri'de milyonlarca yıl önce yaşadığı sanılan fillere ait kafatası ve kalça kemikleri bulundu!
Tatil cennetinde can pazarı! Korkunç kareler
Yeni iPhone XS ve iPhone XS Max'ta inanılmaz hata!
Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk araya girdi, sözleri alkış aldı
En büyük kalçalara sahip olmak için bir kez daha ameliyat olacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum