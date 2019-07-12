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Bodrum'da, otluk ve makilik alanda yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 16:56 | Son Güncelleme

 BODRUM'da, otluk ve makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bodrum'da, otluk ve makilik alanda yangın

BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM'da, otluk ve makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman ile itfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.
Bodrum'un Gürece Mahallesi'ndeki otluk ve makilik alanda, saat 15.00 sıralarında, yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, söndürme çalışması başlattı. Alevlere 1 helikopterle havadan, arazöz ve itfaiye araçlarıyla da karadan müdahale ediliyor. Yangın bölgesine yakın alanda sitelerin bulunduğu; ancak şimdilik herhangi bir tehlikenin söz konusu olmadığı belirtildi.

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Bodrum'da, otluk ve makilik alanda yangınBodrum'da, otluk ve makilik alanda yangın

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