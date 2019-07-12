Bodrum'da, otluk ve makilik alanda yangın (2)

YANGIN ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle saat 22.30 sıralarında yaklaşık 30 hektarlık alanda etkili oldu. Havanın kararmasıyla, alevlere müdahale eden bir helikopter çalışmalarını sonlandırırken, 13 itfaiye aracı, çok sayıda arazöz ve 55 yangın söndürme personelinin karadan müdahalesi sürüyor. Ekiplerin, yangının yerleşim alanlarına sıçrama ihtimaline karşı önlem aldığı ve bazı evlerin bahçelerindeki küçükbaş hayvanların tahliye edildiği bildirildi.

Mehmet CAN MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)

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