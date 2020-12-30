Bodrum’da pelet fabrikası alev alev yandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir pelet fabrikası, marangozhane ve talaş sıkıştırma atölyesinde çıkan yangın tüm iş yerini küle çevirdi. Alev topuna dönen işletmeyi söndürmek için iş makinaları, itfaiye ekipleri seferber oldu.

Bodrum-Turgutreis karayolu Yahşi Kavşağı yakınında faaliyet gösteren marangozhane ve pelet üretim tesisinde, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. İşyeri içerisinde bulunan malzemelerin tutuştuğu yangın, işyerinin bin metrekareye yakın kapalı alanının tamamını etkisi altına aldı. Yoğun alevler nedeniyle içerideki yangına etkili müdahale yapmakta büyük zorluk yaşandı.

Yangının haber verilmesi üzerine itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekibi olay yerine sevk edildi. İşyerinin üzerinden geçen yüksek gerilim hattındaki enerji güvenlik amacıyla AYDEM ekipleri tarafından kesildi. İlçesinin batı bölgesinde bu sebeple elektrik kesintisi yaşandı.

Yangın iş makinelerinin de desteğiyle, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmeye çalışıldı. Olay yerine gelen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip etti.

3 saat süren çalışmaların ardından yangın söndürülürken, fabrika küle döndü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

