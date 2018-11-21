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Bodrum'da perdeciye uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 21.11.2018 19:05 | Son Güncelleme

BODRUM'da, perdeciye düzenlenen operasyonda 'Skunk' adlı uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bodrum'da perdeciye uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da, perdeciye düzenlenen operasyonda 'Skunk' adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan işletmeci S.D., tutuklandı.
Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Gümbet Mahallesi'nde perde dükkanı işleten S.D.'nin uyuşturucu sattığı yönünde ihbar aldı. İş yerine düzenlenen operasyonda, narkotik köpeğinin desteğiyle yapılan aramada, yastık içerisine gizlenmiş bir miktar 'Skunk' adlı uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan işletmeci S.D. ise sevk edildiği adliyede 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı.

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Bodrum'da perdeciye uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklamaBodrum'da perdeciye uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

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