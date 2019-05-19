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Bodrum’da peş peşe meydana gelen depremler korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2019 15:18 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesinde peş peşe meydana gelen 4.0 ve 3.7 şiddetinde ki depremler korkuttu.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü, Ege Denizi Bodrum açıkları olarak saptadığı deprem, 4.0 şiddetinde ve yerin 7 kilometre derinliğinde oldu.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde peş peşe meydana gelen 4.0 ve 3.7 şiddetinde ki depremler korkuttu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü, Ege Denizi Bodrum açıkları olarak saptadığı deprem, 4.0 şiddetinde ve yerin 7 kilometre derinliğinde oldu. 4 şiddetinde ki depremden saniyeler sonra saat 14.34’te yerin 10 kilometre derinliğinde 3.7 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Deprem başta Bodrum olmak üzere Kos adasın da da hissedildi.

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