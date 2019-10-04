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Bodrum'da plaj temizliği etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 17:13 | Son Güncelleme

İklim Diplomasisi Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, öğrenciler kıyıdan, dalgıçlar da denizden temizlik yaptı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "İklim Diplomasisi Haftası" kapsamında kıyı ve deniz temizliği yapıldı.

AB Türkiye Delegasyonunca, İklim Haftası kapsamında, Paşatarlası sahilinde düzenlenen etkinliğe, AB Delegasyonu Başkan Yardımcısı Eleftheria Pertzinidou, Bodrum Belediyesi Dalış Timinde görevli dalgıçlar ile öğrenciler ve Belediye yetkilileri katıldı.

Yaklaşık 1 saat süren etkinlikte öğrenciler kıyıdan, dalgıçlar ise denizden temizlik yaptı. Plajda toplanan az miktarda atığın daha çok sigara izmaritinden oluştuğu gözlendi.

Pertzinidou, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının çevreyle ilgili sorunlara ve iklim değişikliğine dikkat çekmek olduğunu söyledi.

Bu konuda farkındalığı artırmak istediklerini belirten Pertzinidou, "Bugün sahil temizleme faaliyeti için buraya geldik. Çocuklarla ve okullarla bu işi yaptık. Amacımız sahil ve plajı temizlemek. Bu sayede bireylerin de çevrenin korunması ve iklim değişikliği ile ilgili konularda bireylere de bir fark yaratabileceklerini ortaya koymak." diye konuştu.

Eleftheria Pertzinidou, etkinliği sadece Türkiye'de değil, AB'nin dünyanın pek çok ülkesinde düzenlediği bir etkinlik olduğunu da belirtti.

Etkinlikler kapsamında, Trafo Bodrum Cafe'de, Tarım ve Orman Bakanlığı, Muğla Valiliği, Bodrum Kaymakamlığı ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte "Batı Akdeniz Havza Yönetim Planı" projesi farkındalık oluşturma ve halkı bilgilendirme toplantısı da gerçekleştirildi.

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AB bodrum İklim Diplomasisi Haftası Muğla plaj temizlik

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