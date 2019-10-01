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Bodrum'da polis şüpheli kovalamacası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 22:58 | Son Güncelleme

Polis ekiplerinin "Dur" ihtarına rağmen otomobille kaçan şüpheli, bir süre devam eden kovalamaca sonrası kaza yapınca yakalandı - Otomobilde arama yapan ekipler, 1 kilogram toz esrar, 400 uyuşturucu hap, 50 gram metamfetamin ele geçirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobille kaçan şüpheli, kovalama sırasında kaza yapınca yakalandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul'dan getirilen yüklü miktarda uyuşturucunun, ilçede satılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Plakası tespit edilen şüpheli otomobil polis ekiplerinin ilçe girişinde oluşturduğu kontrol noktasında durdurulmak istendi.

Polisin "dur" ihtarına rağmen kaçan iki şüpheli ile polis arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Kaldırıma çarparak duran otomobildeki iki kişi daha sonra bir süre yaya olarak kaçmaya devam etti.

Şüpheli O.Ç, ekipler tarafından gözaltına alınırken kaçan diğer zanlının yakalanmasına çalışılıyor.

Ekipler, otomobilde yapılan aramalarda ise 1 kilogram toz esrar, 400 uyuşturucu hap ile 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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bodrum Muğla narkotik polis uyuşturucu operasyonu

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