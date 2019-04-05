Bodrum'da polisler kan verdi, lokma dağıttı

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da, Polis Haftası kutlamaları çeşitli etkinliklerle başladı.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü kapsamında Bodrum İskele Meydanı'ndaki Kızılhisarlı Mustafa Paşa Camisi önünde şehit polisler hayrına meslektaşları tarafından cuma namazından çıkanlara lokma ve kolonya ikramı yapıldı. İskele Meydanı'nda ayrıca Türk Kızılayı tarafından kan bağışı kabul edildi. İlçede görev yapan çok sayıda polis Kızılay'a kan bağışında bulundu. Bodrum Anadolu Lisesi öğrencileri de kan bağışına destek verdi.

Etkinliğe katılan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Cüneyt Yörükoğlu ve emniyet mensuplarının Polis Haftası'nı kutladı. Polis Haftası kapsamında ayrıca Kızılhisarlı Mustafa Paşa Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu.

