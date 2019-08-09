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Bodrum'da protokolün de katılımıyla koylar temizlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 16:29 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bodrum Belediyesi arasında, hükümlüler için imzalanan 'Hep Birlikte Temiz Bir Geleceğe' adı altında imzalanan protokol kapsamında Gümbet Koyu'nda çevre temizliği yapıldı.

BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bodrum Belediyesi arasında, hükümlüler için imzalanan 'Hep Birlikte Temiz Bir Geleceğe' adı altında imzalanan protokol kapsamında Gümbet Koyu'nda çevre temizliği yapıldı. Temizliğe Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras ve Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan da katıldı. Bodrum'da geçen hafta başlatılan 'Hep Birlikte Temiz Bir Geleceğe' projesi kapsamında, Adaboğazı, Değirmenler Mevkisi, Ali Kelle Ormanı-Kabakum bölgelerindeki temizlik çalışmalarının ardından bugün de Gümbet Koyu'nda çevre temizliği yapıldı. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde kamuya yararlı bir işte çalıştırılma yükümlülüğü bulunan hükümlüler ile Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri görevlilerinin, Gümbet Koyu içindeki arıtma bölgesinden başlattığı kıyı temizliğine Bodrum protokolü de katıldı. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Serhat Işık, Denetimli Serbestlik Cumhuriyet Savcısı Hasan Boran Bozdoğan, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Cüneyt Yörükoğlu, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Ömer Faruk Karaşahin, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutan Vekili TCSG 302 Komutanı Yüzbaşı Utku Meral, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Ömer Özmen, CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan, Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Halil Özyurt, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez eldiven takıp, Gümbet Belediye Kafeteryası önünden başlayarak sahil boyunca çöpleri topladı. Yerli ve yabancı turistlerin şaşkın bakışları altında, sahile ve yeşil alana atılan sigara izmaritleri, pet şişeler, naylon poşetler, cam atıklar ve daha birçok katı atık etkinliğe katılan protokol üyeleri, hükümlüler ve belediye temizlik görevlileri tarafından toplanarak poşetlendi. Kıyı temizliği sonrasında gazetecilere açıklama yapan Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, "Belediye iş birliğinde, farkındalık yaratmak için yapılan bu projenin çok güzel olumlu katkıları oldu. Yapılacak bu tür benzer programlarla Bodrum'a katkı sağlamayı düşünüyoruz" dedi. Çevre temizliği etkinliğinin farkındalık yaratmak için gerçekleştirildiğini belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da, "Temiz bir Bodrum için el ele verdik.Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığımız ile imzaladığımız protokol kapsamında bir süredir devam eden proje sayesinde birçok bölgede çalışmalar yaptık. Hükümlülerimiz de bu projede bize çok ciddi fayda sağlıyor. Bu proje aynı zamanda, onların sosyalleşmesini, normal hayata ve iş hayatına alışmalarının önünü de açıyor. Bodrum'a çok yakışan bir proje ve biz buna katkımızı arttırarak devam edeceğiz. Gümbet'in bu bölgesini pırıl pırıl ettik. Bundan sonra vatandaşlarımızdan dileğimiz kirletmemeleri" diye konuştu. Yaklaşık 3 saat süren temizlik çalışmaları sonunda sadece kıyıdan 2 bin 430 kilogram çöp toplandı. Temizlik işlemi tamamlandıktan sonra, Gümbet Koyu'nun farklı noktalarına, üzerinde farkındalık mesajlarının yer aldığı tabelalar yerleştirildi.

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