Bodrum'da ramazan topunun patlaması sonucu zabıta yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün zabıta personeli, ramazan topunun iftar vaktinden kısa süre önce patlaması sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli Ahmet Özbey (46), Ortakent-Yahşi Mahallesi'nde dün iftar vaktine kısa süre kala ramazan topunu hazırlamaya başladı.
Özbey, topun henüz belirlenemeyen nedenle patlaması sonucu yaralandı.
Gözünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenilen Özbey, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Yaralı zabıta, daha sonra İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Vücudunda yanıklar bulunan Özbey'in tedavisi sürüyor.
Öte yandan, Bodrum Müftülüğü yetkilileri, ilçe sakinlerinden topun iftar vaktinden önce patlaması nedeniyle oruçlarını erken açmak zorunda kaldıklarına dair herhangi bir şikayet gelmediğini belirtti.
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