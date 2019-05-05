Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Color Fest Bodrum Festivalinde, katılanlar toz boyalarla birbirlerini boyadı.

Bodrum Gençlik Spor Kulubü (BOGES) ve özel bir organizasyon şirketince düzenlenen Color Fest Bodrum Festivali, Kızılağaç Deve Güreşi Arenası'nda gerçekleştirildi.

Etkinlikte katılımcılar, farklı renklerdeki toz boyaları birbirlerine atarak, müzik eşliğinde dans etti. Boyaların havaya saçıldığı anda renkli görüntüler oluştu.

Festival, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Etkinliğe katılan Oğuzhan Hışır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğlenceli bir festival gerçekleştirildiğini söyledi.

Çocuğu ile festivale katılan Serkan Özkök ise hem kendileri hem de çocukları için farklı bir etkinlikte eğlendiklerini kaydetti.

