Bodrum'da restoranda yangın

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir restoranda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Umurça Mahallesi'nde restoran ve gece kulübü olarak hizmet veren işletmeden duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, içeride kimsenin olmadığı işletmenin büyük bir bölümünü saran alevlere müdahale etti.

Çok sayıda itfaiye ekibinin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında, iş yerinde büyük çapta hasar oluştu. Yangın sırasında bölgede bir süre panik yaşanırken, polis ekipleri olay yerinde güvenlik tedbiri aldı.

Öte yandan herhangi bir olumsuz duruma karşı 112 Acil Servis ekipleri bölgede hazır bekletildi.

Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

