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Bodrum'da rezidans ve villa inşaatındaki yıkım

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 15:19 | Son Güncelleme

İmara aykırılığı belirlenen rezidans ve villa inşaatının bazı bölümlerindeki yıkım işlemi sürüyor - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, yıkımı yapılacak bölümlerde tespitler yapıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da incelemelerde bulunduğu, imara aykırılığı tespit edilen rezidans ve villa inşaatının bazı bölümlerindeki yıkım işlemi devam ediyor.

Türkbükü Mahallesi Çetiliburnu mevkisindeki rezidans ve villa inşaatının, Kıyı Kenar Kanunu'na aykırı kısımlarıyla ilgili 24 Ağustos'ta başlatılan yıkım işlemi sürüyor.

İnşaat sahiplerinin, Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Birimi ekiplerinin gözetiminde sürdürdüğü yıkım işlemini, iki hafta önce inşaat sahiplerinin yaptığı başvurunun ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devraldı.

Yıkım çalışmaları kapsamında 35 metre yüksekliğindeki asansör kulesi ve geçiş koridorunun bazı noktaları yıkıldı. Alandaki yapılarla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlilerinin tespitleri sürerken yıkımı yapılacak yerlerin işaretlenmeye başladığı öğrenildi.

Yıkım işleminin alanın üst tarafında iş makineleriyle devam ettiği görüldü.

Sahil Güvenlik Komutanlığına ait tekneyle Bodrum'da 20 Ağustos'ta kıyı ve koylardaki kaçak yapılaşmayla mücadele denetimlerine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gökçebel, Gündoğan, Göltürkbükü ve Torba mevkilerinin kıyı şeridinde imara aykırı olduğu tespit edilen inşaatlara ilişkin yetkililerden bilgi almıştı.

Göltürkbükü ve Gündoğan sınırında bulunan rezidans, villa ve otel inşaatı projesinde de inceleme yapan Kurum, projedeki imara aykırı kısımları yerinde belirlemişti.

Başlatılan yıkım işlemi sürerken, bir süre önce de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri inşaat ve çevresinde, "uçan göz" olarak nitelendirilen polis helikopteriyle havadan son durumu ve çalışmaları denetlemişti.

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bodrum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı imar Muğla yıkım

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