Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin Bodrum'da romantik tatili

Sevgilisini teknesinde ağırlayan Yılmaz tam bir ‘Romeo’ gibiydi

Vatan gazetesinden Umut Ünver'in objektifine takılan çift, Cennet Koyu’nda demirli teknenin üstünde müzik eşliğinde sohbet etti.

Ünlü komedyan bir ara yerinden kalkarak sevgilisine doğru dans etmeye başladı.

BİRLİKTE denize giren ikili, Seabob (Denizaltı Jetskisi) de yaptı.

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Sevgilisinin seabob kıyafetini elleriyle giydiren Yılmaz, deniz üzerinde adeta şov yaptı. Yılmaz’ı kahkahalarla izleyen Samyeli “Aşkım bi daha dalsana” deyince Yılmaz “Senin için dalıyorum” diyerek karşılık verdi.