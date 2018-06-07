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Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin Bodrum'da romantik tatili

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.06.2018 09:02 | Son Güncelleme

Cem Yılmaz sevgilisi Defne Samyeli ile tatil sezonunu açtı.

Sevgilisini teknesinde ağırlayan Yılmaz tam bir ‘Romeo’ gibiydi

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin aşk tatili

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Vatan gazetesinden Umut Ünver'in objektifine takılan çift, Cennet Koyu’nda demirli teknenin üstünde müzik eşliğinde sohbet etti.
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Ünlü komedyan bir ara yerinden kalkarak sevgilisine doğru dans etmeye başladı.
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BİRLİKTE denize giren ikili, Seabob (Denizaltı Jetskisi) de yaptı.
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Sevgilisinin seabob kıyafetini elleriyle giydiren Yılmaz, deniz üzerinde adeta şov yaptı. Yılmaz’ı kahkahalarla izleyen Samyeli “Aşkım bi daha dalsana” deyince Yılmaz “Senin için dalıyorum” diyerek karşılık verdi.
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