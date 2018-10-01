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Bodrum'da sağanak etkili oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 14:02 | Son Güncelleme

Bodrum'da öğle saatlerinde başlayan yağış şiddetini artırarak şehrin farklı noktalarında etkili oluyor - Yağış nedeniyle araçlar yollarda kaldı, oluşan su birikintileri vatandaşlara zor anlar yaşattı

Bodrum ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.

Yarımadanın farklı noktalarında etkili olan yağış nedeniyle oluşan su birikintileri yüzünden durma noktasına gelen yollarda araç sürücüleri güçlükle geçiş yaptı. Çok sayıda araç yollarda kaldı.

Bodrum-Konacık karayolu Atatürk Bulvarı'nda oluşan büyük çaplı su birikintisi yüzünden ilerleyemeyen araçlar, trafiği aksattı.

Kent merkezinde tıkanan rögarlar vatandaşlarca açılmaya çalışıldı. Evleri su basma tehlikesiyle karşı karşıya kalanlar, kendi imkanlarınca tedbir almaya çalıştı.

Hızla akan yağmur suları, Gümbet ve Kumbahçe sahilinde denizin rengini çamura çevirdi.

Bodrumlular, kısa sürede etkili olan yağışta cadde ve sokakların göle dönmesine tepki gösterdi.

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