HABER

Bodrum'da sağanak sonrası temizlik (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 17:53 | Son Güncelleme

'EVİMİ SU BASACAK, KORKUSUYLA UYUYAMADIM' Bodrum'da, dün akşam etkili olan sağanakta birçok ev ve iş yerini su basarken, ilçe sakinleri, zor anlar yaşadı.

'EVİMİ SU BASACAK, KORKUSUYLA UYUYAMADIM'
Bodrum'da, dün akşam etkili olan sağanakta birçok ev ve iş yerini su basarken, ilçe sakinleri, zor anlar yaşadı. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren temizlik çalışmalarının ardından Bodrum'da hayat normale döndü. Yağmurun en çok etkilediği yerlerden biri de Türkkuyusu Mahallesi oldu. Her yağmurda evlerinin sular altında kaldığını söyleyen mahalle sakinleri, yetkililerden yardım istedi. Evini kanalizasyondan gelen pis suların bastığını anlatan Sevim Topçu (83), "Dün akşam yattıktan sonra yağmurun sesini duydum. Evimi su basacak, korkusuyla uyuyamadım. Banyoya girdiğimde pis suların taşmaya başladığını gördüm. Saat 03.00'e kadar evime dolan pis suları temizledim. Ben yalnız yaşayan yaşlı bir kadınım ve yardım bekliyorum. Her yağmurda, kanalizasyondan taşan pis sular evime doluyor" dedi.
'GÖK GÜRÜLTÜSÜNDEN KORKUYORUZ'
Mahalle sakinlerinden Sibel Arslan (40) da mutfağına dolan sular nedeniyle elektronik eşyalarının bozulduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Sabaha kadar uyumadık. Her yağmurda evimizi su basıyor. Geçen sene mahallemizdeki rögar kapatıldı ve rögar kapatıldıktan bu yana her yağmurda evimizi su bastı. Bıçak artık kemiğe dayandı. Durumu yetkililere bildirdiğimizde yalnızca iyi dileklerini bildiriyorlar. Yağmur yağdıktan sonra mutfak lavabolarımın içinde sular kaynamaya başladı. Yolu da yükseltileri için evlerimiz su basıyor. Mutfağım çamur içinde kaldı. Elektronik eşyalarımız kullanılmaz hale geldi."
Sibel Arslan'ın eşi Mecnun Arslan (45) ise "Evin içindeki suyu sabaha kadar boşaltmaya çalıştık. Her yağmurda aynı durumu yaşıyoruz. Gök gürültüsü duyduğumuz zaman korkar hale geldik" diye konuştu.
Mahalleliden Halil Öncel (52) de her yağmurun kendileri için kabus haline geldiğini belirterek, "Her yağmurda mahalleyi su basıyor. Ne yazık ki bu duruma bir çözüm üretilemiyor. Ne zaman yağmur yağsa mağdur oluyoruz. Yağmur bizim için kabus anlamına geliyor" dedi.

Tolga TAHÇI/BODRUM (Muğla), (DHA)

FOTOĞRAFLI

Daha önce bilinmeyen bir yapı! Mühendisler bile şaşkın Daha önce bilinmeyen bir yapı! Mühendisler bile şaşkın
Hatice, 6 günlük yaşam savaşını kaybettiHatice, 6 günlük yaşam savaşını kaybetti
Lösemiye dikkat çekmek için maskeli meclis toplantısıLösemiye dikkat çekmek için maskeli meclis toplantısı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Joker kullandığı soru sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı

Joker kullandığı soru sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı

Doğum gününe özel üstsüz poz

Doğum gününe özel üstsüz poz

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Jandarma adeta etten duvar ördü

Jandarma adeta etten duvar ördü

Pendik'te hamile kadına kabusu yaşatmışlardı! İstekleri şaşırttı

Pendik'te hamile kadına kabusu yaşatmışlardı! İstekleri şaşırttı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şimdi gözler deprem sonrası oluşacak büyük yangınlara çevrildi!

Deprem için yeni bir uyarı geldi! Gözler oraya çevrildi

Eminönü’ndeki balıkçılarla ilgili flaş gelişme

Eminönü’ndeki balıkçılarla ilgili flaş gelişme

İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'nin "Çubuk iddiaları"na raporla yalanlama

İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'nin iddialarına cevap!

Dehşet saçan özel halk otobüsü şoförünün şok eden ifadesi

Beşiktaş'ta dehşet saçmıştı! Şoförün ifadesi şoke etti

Son dakika: Kuzey Irak'ta PKK operasyonu! Etkisiz hale getirildiler

Kuzey Irak'ta PKK operasyonu! Etkisiz hale getirildiler

Tekirdağ Valiliği'nden 'ıspanak zehirlenmesi' açıklaması

Valilik'ten 'ıspanak zehirlenmesi' açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.