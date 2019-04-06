Bodrum'da sağanak ve fırtınamsı rüzgar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan rüzgar ile yağışlı hava, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah saatlerinden itibaren fırtınamsı rüzgar ve yağış etkili oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçılar denize açılmadı. Bodrum-İstanköy feribot seferleri de iptal edildi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Ege Bölgesi'nde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Bodrum, Marmaris ve Datça ile Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde yarın sabah saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

