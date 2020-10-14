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Bodrum’da sahte içkiden 1 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 13:32 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği sahte içki olayıyla ilgili adliyeye sevk edilen 3 kişiden 1’i tutuklanırken, diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Son bir haftada 8 ilde 50 kişi sahte alkolden yaşamını kaybetti.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği sahte içki olayıyla ilgili adliyeye sevk edilen 3 kişiden 1’i tutuklanırken, diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Son bir haftada 8 ilde 50 kişi sahte alkolden yaşamını kaybetti. Önceki gün de Bodrum’un Çömlekçi Mahallesi’nde yaşayan 74 yaşındaki İbrahim Yanık ve 67 yaşındaki Semran Çilenk Başkurt, yakınları ve komşularının ifadelerine göre alkol aldıktan sonra sabah saatlerinde yarı baygın olarak bulunarak hastaneye kaldırıldı. 2 vatandaşta kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Konuyla ilgili soruşturma başlatan Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri, içkinin dağıtımını koordine eden ve yapan 3 zanlıyı tespit ederek gözaltına aldı. Taksirle ölüme sebebiyet verme ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçlamalarıyla jandarmada sorguları yapılan 3 zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan T.Y. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğer 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayla ilgili kimliği tespit edilen ve bölgedeki şahıslara sahte alkolü temin ettiği öğrenilen 1 kişinin daha arandığı öğrenildi.

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