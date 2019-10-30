HABER

Bodrum’da sarı yaz keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 13:28 | Son Güncelleme

Sarı yazın yaşandığı Bodrum’da sıcak havayı fırsat bilenler, sahillere akın etti.

Sarı yazın yaşandığı Bodrum’da sıcak havayı fırsat bilenler, sahillere akın etti. Ekim ayının son gününde denize giren vatandaşlar sıcak havanın, deniz, kum ve güneşin tadını çıkarıyor.
Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının ise 26 derece ölçüldüğü Bodrum’da yazdan kalma günler devam ediyor. Sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler ile ilçede yaşamını sürdüren vatandaşlar, güzel havanın tadını çıkarmaya devam ediyor. Vatandaşlar, özellikle öğle sıcağında denize girerek serinliyorlar. Bodrum’daki en çok yoğunluğun yaşandığı sahillerin başında ise Paşatarlası sahili geliyor. Bodrum’da hava sıcaklıkları hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. En yüksek hava sıcaklığın 32 derece dolaylarında olması bekleniyor.
Denize giren vatandaşlar ise Ekim ayında denizin keyfi yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Ekim ayının son haftasında bile denize giriyoruz. Birçok şehre kış geldi ama Bodrum’da halen yaz yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

PARTNER Arka Sokaklar'ın Zeliş'ini bir de böyle görün! Hayran bıraktı Arka Sokaklar'ın Zeliş'ini bir de böyle görün! Hayran bıraktı
35 yıldır Türk bayrağı dalgalandıran Yüksekovalı, kabul töreninde35 yıldır Türk bayrağı dalgalandıran Yüksekovalı, kabul töreninde
Eminönü’nde İBB şirketi BELTUR eliyle balık- ekmekEminönü’nde İBB şirketi BELTUR eliyle balık- ekmek
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

Sunal ailesinin acı günü!

Sunal ailesinin acı günü!

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

İlginç olay! Cenaze yemeğinde esrarlı kek servis edildi

İlginç olay! Cenaze yemeğinde esrarlı kek servis edildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat trafik kazası geçirdi

CHP'li milletvekili trafik kazası geçirdi

29 Ekim kutlamalarında Belediye Başkanı'na saldırı

29 Ekim kutlamalarında Belediye Başkanı'na saldırı

Kral, saray çalışanlarına kafayı taktı!

Kral, saray çalışanlarına kafayı taktı!

Artvin'de yolcu otobüsü alev alev yandı

Bir yolcu otobüsü daha alev alev yandı

Yunanistan'a götüreceklerdi! Edirne'de ele geçirildi

Yunanistan'a götüreceklerdi! Edirne'de ele geçirildi

İlker Başbuğ, yarın Yüce Divan'da yargılanacak

İlker Başbuğ, yarın Yüce Divan'da yargılanacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.