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Bodrum'da selde sürüklenen araçlar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 17:21 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sel sularının sürüklediği kamyonet ve hafif ticari araç, cep telefonu kamerasınca görüntülendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sel sularının sürüklediği kamyonet ile hafif ticari araç, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dere Sokak'ta park halindeki bir kamyonet ile hafif ticari aracın sürüklendiği anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, sel sularının devirerek sürüklediği araçlar bir süre sonra kameranın görüş açısından çıktı.

O anlara tanık olan vatandaşların ise araçların birinin içerisinde insan olduğunu düşünerek, kısa süreli panik yaşaması dikkati çekiyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün etkili olan sağanak nedeniyle 20'ye yakın ev ve iş yerini su basmış, cadde ve sokaklarda sürüklenen 10'dan fazla araç kullanılamaz hale gelmişti. Torba Mahallesi'nde denize sürüklenen 4 otomobil ekiplerce kurtarılmış, yağışla sürüklenen irili ufaklı taşlar yüzünden kapanan Bodrum-Milas karayolunun bir bölümü ekiplerin çalışmasıyla yeniden açılmıştı.

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