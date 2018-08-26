Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Seninle Başım Dertte" müzikali sahnelendi.

Bodrum Antik Tiyatro'da gerçekleştirilen etkinlikte, sanatçı Selami Şahin'in şarkıları canlı orkestra ve ünlü tiyatrocular tarafından sahneye taşındı.

Başrollerinde Toprak Sağlam, Lider Şahin, Suna Keskin ve İsmail Düvenci gibi isimlerin yer aldığı müzikal, 80'li yılların rengarenk eğlenceli ve romantik zamanlarını nostaljik sahnelerle anlatıyor.

Sanatçı Selami Şahin, etkinlik öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin oğlu tarafından düzenlendiğini ve insanların da oldukça destek verdiğini söyledi.

Projede önemli tiyatrocuların olduğunu belirten Şahin, "Proje sadece tiyatro veya müzikal değil, kokteyl. Yapılmamışı yapmak istedik. Ben her izlediğimde mutluluktan ağlıyorum. İnanıyorum ki projeye daha da bir şeyler ekleyecekler. Adım adım ilerleyecek." diye konuştu.

Albüm çalışmalarından bahseden Şahin, önümüzdeki günlerde 12 şarkıdan oluşan yeni albümünü çıkaracağını sözlerine ekledi.

Yaklaşık 2 saat süren müzikali, sanat, spor ve iş dünyasından çok sayıda kişi izledi.

