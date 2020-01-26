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Bodrum'da servis minibüsü takla attı: 11 işçi yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 15:24 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, takla atan servis minibüsündeki 11 işçi yaralandı.  Kaza, saat 08.00 sıralarında, Bülent Ecevit Caddesi'nde meydana geldi. Milas'tan Bodrum'un Göltürkbükü Mahallesi'ndeki otele temizlik işçilerini taşıyan Mehmet K.

Bodrum'da servis minibüsü takla attı: 11 işçi yaralı

Yunus Erman DOĞRUYOL/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, takla atan servis minibüsündeki 11 işçi yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında, Bülent Ecevit Caddesi'nde meydana geldi. Milas'tan Bodrum'un Göltürkbükü Mahallesi'ndeki otele temizlik işçilerini taşıyan Mehmet K. yönetimindeki 48 S 3582 plakalı servis minibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, takla attı. Kazada minibüsteki işçilerden Dilek Artok, Fatma Çiftçi, Duygu Yalçın, Zemreta Arpacı, Derya Erdoğan, Tevrat Erdoğan, Sevda Çelik, Ali Can Duraner, Emrah Bülbül, Aycan Arpacı ve Semanur Çelik yaralandı. Servis minibüsü şoförü Mehmet K. ise kazayı yara almadan atlattı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 11 yaralıyı ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesi ve yakındaki özel hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Bodrum Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücü Mehmet K.'yi gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Bodrum'da servis minibüsü takla attı: 11 işçi yaralı

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