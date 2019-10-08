Bodrum'da şiddetli yağmur olumsuzluk yarattı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak, zemin katta kalan bazı iş yerlerinde su baskınlarına yol açtı. Yağmurla cadde ve sokaklar suyla dolup taşarken, maddi hasarlı kazalar oldu.

Bodrum'da, bugün saat 04.00 sıralarında başlayarak aralıklarla etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerden inen yağmur sularının önüne katıp getirdiği çöp ve kaya parçaları, rögarları tıkadı. Atatürk, Artemis, Neyzen Tevfik, Mümtaz Ataman, Üçkuyular, Cevat Şakir caddeleri ile bazı ara sokaklar, dereye döndü. Saat 10.00'a kadar aralıkla süren sağanak nedeniyle Bodrum Belediyesi, itfaiye, zabıta, emniyet, jandarma ve Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği ekipleri harekete geçti. Bodrum-Turgutreis yolu, biriken su nedeniyle bir süre trafik polisleri tarafından kapatıldı. Yoldaki sular çekilince, ulaşım tekrar normale döndü. İtfaiye ekipleri ise su taşkınları oluşan bölgelerde önlemler alarak, çöple kapanan mazgalları temizledi. Kentte yağmur nedeniyle birçok maddi hasarlı kaza oldu. Ayrıca zemin katta kalan bazı iş yerlerinde su baskını oldu. Su baskını nedeniyle sıkıntı yaşayan branda atölyesi sahibi Abdullah Ordu, "Menfezin küçük olmasından dolayı her sene iş yerimi su basıyor. Dağdan gelen pislikler dereyi tıkıyor. Bir zaman sonra sel suları atölyemize giriyor. Muğla Büyükşehir ile Bodrum Belediyelerine yaşadığımız sıkıntıyı anlattık ama hiçbir işlem yapılmadı. Yine aynı şey başımıza gelecek. Geçen yıl 100 bin liralık zararım oldu. Hiçbir yardımda bulunulmadı" dedi.