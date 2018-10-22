Bodrum'da sığınmacı teknesi battı

Olaydan sonra iki kişi gözaltına alındı.Muğla'nın Bodrum ilçesinden Ege Denizi’ne açılarak yasa dışı yollardan Yunanistan’ın İstanköy (Kos) Adası'na gitmeye çalışan sığınmacıları taşıyan tekne battı. Teknedeki 18 kişi kurtarılırken, yaralı olarak hastaneye kaldırılan beş kişiden iki çocuk yaşamını yitirdi.

Sahil Güvenlik tarafından yapılan açıklamada teknenin Pazartesi sabahı erken saatlerde kıyıdan 50 metre açıkta battığı bildirildi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, yardım çığlıklarını duyan çevredekiler güvenlik güçlerine haber verdi.

Denizde daha fazla kayıp olabileceği düşüncesiyle arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Kazazedelerin uyruğu henüz bilinmiyor. Göçmenleri Kos Adası'na götürmek üzere organize ettiği öne sürülen iki kişi olayın ardından gözaltına alındı.

Savaşın sürdüğü Suriye'den kaçan 3 milyon 500 bine yakın sığınmacı Türkiye'de yaşıyor. Türkiye'de Suriyelilerin yanı sıra Afganistan ve Irak'tan da çok sayıda sığınmacı var.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 2016 yılında imzalanan mülteci antlaşmasına kadar bir milyondan fazla sığınmacı Türkiye üzerinden Ege ve Akdeniz'i kullanarak kaçak yollarla Yunanistan'a ulaşmıştı. Mülteci anlaşmasından sonra yasa dışı göç büyük ölçüde azalsa da, Uluslararası Göç Örgütü 2018'in ilk altı ayında bunun yeniden artış gösterdiğini bildirmişti.

Ege ve Akdeniz'deki yasadışı göç güzergahı Suriye, Irak, Afganistan ve Eritre vatandaşlarının yanı sıra, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından başaltılan soruşturmalarda on binlerce kişinin tutuklanması üzerine, Türkiye'den kaçmak isteyen Türk vatandaşları tarafından da kullanılıyor.

dpa/GY,GA

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