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Bodrum'da sığlığa oturan tekneden kurtarma operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 15:04 | Son Güncelleme

Gezi teknesindeki yerli ve yabancı 39 turist, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sığlığa oturan gezi teknesindeki yerli ve yabancı 39 turist, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Akyarlar Mahallesi açıklarında günlük gezi teknesinin sığlığa oturduğu ihbarını alan Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kısa sürede belirtilen bölgeye gitti.

Ekipler, teknedeki yerli ve yabancı turistlerden oluşan 39 kişiyi Sahil Güvenlik botuna aldı. Güvenli bir şekilde bota alınan turistler, daha sonra Turgutreis sahiline getirildi. Kurtarılan turistlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan, sığlığa oturan teknenin ise kurtarılması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Akyarlar bodrum Muğla Sahil Güvenlik tahliye turist

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