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Bodrum'da şimşek ve yıldırımlar geceyi aydınlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 12:00 | Son Güncelleme

BODRUM'da dün gece gök gürültülü sağanak etkili olurken, şimşek ve yıldırımlar, görsel şölen oluşturdu.

Bodrum'da şimşek ve yıldırımlar geceyi aydınlattı

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da dün gece gök gürültülü sağanak etkili olurken, şimşek ve yıldırımlar, görsel şölen oluşturdu.
Bodrum'da dün sabah saatlerinden itibaren bölgesel olarak etkili olan gök gürültülü sağanak, gece boyunca da devam etti. Kısa süreli elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçede, şimşek ve yıldırım fotoğraf sanatçıları için doğal bir fon oluşturdu. Fotoğraf sanatçısı Berkin Tuncar da Turgutreis Marina'nın feneri ile yıldırımı bir arada objektifine taşıdı. Bodrum'da yağışlı havanın bu gece etkisini kaybetmesi bekleniyor.

FOTOĞRAFLI

Bodrum'da şimşek ve yıldırımlar geceyi aydınlattıBodrum'da şimşek ve yıldırımlar geceyi aydınlattıBodrum'da şimşek ve yıldırımlar geceyi aydınlattıBodrum'da şimşek ve yıldırımlar geceyi aydınlattı

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