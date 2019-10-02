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Bodrum'da su baskını

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 22:02 | Son Güncelleme

İçme suyu borusunun patlaması sonucu bir evi su bastı, yolda çukur oluştu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu hattındaki borunun patlaması sonucu su taşkını meydana geldi.

Ortakent-Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nde, içme suyu isale hattındaki boru henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlamanın etkisiyle caddede çukur oluştu. Tazyikli su çevredeki bir evin bodrum katını bastı. Bazı evlerin bahçelerine de dolan suyu tahliye etmek için itfaiye ekipleri bölgede çalışma yaptı.

Hasarın yaşandığı cadde, belediye ekiplerince emniyet şeridiyle trafiğe kapatıldı.

Çevre sakinlerinden Medi Sürmeli, gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük bir gürültüyle patlama meydana geldiğini söyledi.

Bu sırada evinde oturduğunu ifade eden Sürmeli, "Birdenbire bir patlama oldu. Sular evimizin bahçe kapısının üzerinden fışkırıyordu. Korkunç bir şey yaşadık. Bir anda evimizin bahçesi su doldu." diye konuştu.

Belediye ekipleri bölgede onarım çalışması başlattı.

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Belediye Ekipleri bodrum içme suyu hattı Muğla patlama yol çöktü

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