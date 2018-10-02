HABER

Bodrum'da suluboya eserlere ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 16:01 | Son Güncelleme

Uluslararası Suluboya Derneğince düzenlenen "Suyun Büyüsü" sergisine Türkiye'den 50 sanatçı katılıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Suyun Büyüsü" adlı suluboya sergisi açıldı.

Uluslararası Suluboya Derneğince, Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde açılışı yapılan etkinliğe, Türkiye genelinden 50 sanatçı katıldı.

Sulu boya resim sanatının tanınması ve yaygınlaşması amacıyla düzenlenen etkinliğe, sanatseverler ilgi gösterdi.

Uluslararası Suluboya Derneği Türkiye Şubesi Başkanı Ayşin Keskiner, gazetecilere yaptığı açıklamada, sergide Türkiye'nin birçok bölgesinden sanatçıların eserlerinin yer aldığını söyledi.

Suluboyayı yaygınlaştırmak istediklerini ifade eden Keskiner, "Suluboya resimleri satışından elde edilen gelirin bir kısmıyla bu alanda yetenekli öğrencilerin elinden tutuyoruz. Onları uluslararası sergilere hazırlıyoruz." dedi.

Yurt dışında değişik bienallere katıldıklarını aktaran Keskiner, Çin'de iki müzenin kurulduğunu, bu müzeye öğrencilerin yaptığı başarılı suluboya resimler göndereceklerini kaydetti.

Sergi, 10 Ekim'e kadar açık kalacak.

PARTNERBilmediğiniz 5 WhatsApp eklentisi!Bilmediğiniz 5 WhatsApp eklentisi!
Foça'da adaylardan önce seçmenler meydana indiFoça'da adaylardan önce seçmenler meydana indi
Annesini 49 yerinden bıçaklayarak öldüren babasından şikayetçi olmadıAnnesini 49 yerinden bıçaklayarak öldüren babasından şikayetçi olmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bodrum Muğla resim sanatçı sergi sulu boya

En Çok Okunan Haberler

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Devlet Bahçeli'den hükümete çağrı: Yapılan zamlar ne olacak?

Devlet Bahçeli'den hükümete çağrı: Yapılan zamlar ne olacak?

Dolar ne kadar? 2 Ekim dolar kuru ve yorumları

Dolar ne kadar? 2 Ekim dolar kuru ve yorumları

Seda Akgül'ün Karius şakası Sırp basınında! Akgül isyanda!

Seda Akgül'ün Karius şakası Sırp basınında! Akgül isyanda!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Seri katil Atalay Filiz hakkında flaş gelişme! Hastaneye gönderildi!

Seri katil Atalay Filiz hakkında flaş gelişme! Hastaneye gönderildi!

FETÖ için çok tartışılacak sözler: Terör örgütü diyemezsiniz

FETÖ için çok tartışılacak sözler: Terör örgütü diyemezsiniz

Susurluk'ta yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda ekip bölgede

Susurluk'ta yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda ekip bölgede

Abdullah Gül'den gündemi sarsan iddialara sert yanıt

Abdullah Gül'den gündemi sarsan iddialara sert yanıt

Temas edilmeden çalınan müzik aleti nedir? (Hadi İpucu 2 Ekim 20.30)

Temas edilmeden çalınan müzik aleti nedir? (Hadi İpucu 2 Ekim 20.30)

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.