Bodrum'da suluboya eserlere ilgi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Suyun Büyüsü" adlı suluboya sergisi açıldı.
Uluslararası Suluboya Derneğince, Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde açılışı yapılan etkinliğe, Türkiye genelinden 50 sanatçı katıldı.
Sulu boya resim sanatının tanınması ve yaygınlaşması amacıyla düzenlenen etkinliğe, sanatseverler ilgi gösterdi.
Uluslararası Suluboya Derneği Türkiye Şubesi Başkanı Ayşin Keskiner, gazetecilere yaptığı açıklamada, sergide Türkiye'nin birçok bölgesinden sanatçıların eserlerinin yer aldığını söyledi.
Suluboyayı yaygınlaştırmak istediklerini ifade eden Keskiner, "Suluboya resimleri satışından elde edilen gelirin bir kısmıyla bu alanda yetenekli öğrencilerin elinden tutuyoruz. Onları uluslararası sergilere hazırlıyoruz." dedi.
Yurt dışında değişik bienallere katıldıklarını aktaran Keskiner, Çin'de iki müzenin kurulduğunu, bu müzeye öğrencilerin yaptığı başarılı suluboya resimler göndereceklerini kaydetti.
Sergi, 10 Ekim'e kadar açık kalacak.
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