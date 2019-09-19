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Bodrum'da şüpheli ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 23:36 | Son Güncelleme

Bodrum'da şüpheli ölüm

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yaşlı kişi ölü bulundu.

Türkkuyusu Mahallesi'nde bir vatandaş, iş yerlerinin arka tarafından kokular geldiği yönünde polise ihbarda bulundu.

İhbarın ardından bölgeye giden polis, boş arazide bir süre depo olarak kullanıldığı belirtilen tek odalı yapıda yalnız yaşayan 74 yaşındaki Armağan Kuzucu'nun hareketsiz yattığını gördü. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Kuzucu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kuzucu'nun cesedi, olay yerine yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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