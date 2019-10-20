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Bodrum'da şüpheli ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 21:52 | Son Güncelleme

Bodrum'da şüpheli ölüm

Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz kenarında bir kişi ölü bulundu.

Gümbet Mahallesi'nde tekneyle denizden dönen bazı vatandaşlar, kıyıda hareketsiz duran birini fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.

bölgeye gelen ekipler, kıyıdaki kayalık bölgede bulunan kişinin öldüğünü belirledi. Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği üyelerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan cesedin, Bodrum Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde çalışan 47 yaşındaki Taner Uysal'a ait olduğu belirlendi.

Kayalıklardan düştüğü sanılan Uysal'ın, dün saat 18.00 sıralarında otomobiliyle bölgeye geldiği öğrenildi.

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bodrum ceset deniz Kayalık Muğla

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