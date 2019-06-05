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Bodrum'da sürat teknesinin neden olduğu kazanın görüntüsü ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2019 13:22 | Son Güncelleme

BODRUM'da, Maça Kızı Oteli'ne ait sürat teknesinin, bölgede haber çalışması yapan 3 gazetecinin bulunduğu ve kaptan Osman Demirkol'un kullandığı balıkçı teknesine çarptığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bodrum'da sürat teknesinin neden olduğu kazanın görüntüsü ortaya çıktı

Taylan YILDIRIM - Cavit AKGÜN - Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla) (DHA)- BODRUM'da, Maça Kızı Oteli'ne ait sürat teknesinin, bölgede haber çalışması yapan 3 gazetecinin bulunduğu ve kaptan Osman Demirkol'un kullandığı balıkçı teknesine çarptığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, sürat teknesinin hız kesmeden direkt olarak gazetecilerin bulunduğu tekneye çarpması yer aldı. Bu arada adli işlemleri süren kaptan Alper S.'nin ifadesinde, tekneyi fark etmediğini, kimsenin isteyerek böyle bir kazaya neden olmayacağını söylediği öğrenildi. Ağır yaralanan ve tedavisi süren Osman Demirkol'un yakınları ise kaptanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu, yoğun bakım ünitesinde tutulduğunu söyledi.
Bodrum Göltürkbükü açıklarında dün, bayram tatili dolayısıyla haber çalışması yapan Hürriyet Gazetesi muhabiri Cenker Tezel, TV 100 muhabiri Metehan Ekşi ve Habertürk Bloomberg TV muhabiri Onur Aydın, kiraladıkları 'Yörük Ağası' isimli balıkçı teknesiyle koylarda fotoğraf çekti. Gazeteciler haber çalışmasını tamamladıktan sonra kıyıya dönmek üzere yol aldıkları sırada, Maça Kızı Oteli'ne ait 'Maçı Kızı' isimli sürat teknesi, üzerinde oldukları 'Yörük Ağası' isimli balıkçı teknesine çarptı. Üç gazeteci çarpmadan hemen önce kendilerini denize atıp ölümden kurtuldu. Balıkçı teknesinin kaptanı Osman Demirkol ise sağ bacağından yaralandı. Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik Ege Grup Komutanlığı'na bağlı 3 bot, bacağından yaralanan ve çok kan kaybettiği öğrenilen 46 yaşındaki kaptan Osman Demirkol'u Bodrum'daki bir özel hastaneye kaldırdı. Gazeteciler ise bölgedeki diğer teknelerde bulunanlar tarafından kurtarıldı. Hastanede yoğun bakım ünitesinde tutulan Kaptan Demirkol'un diz altından kopmak üzere olan sağ bacağı ameliyatla tekrar yerine dikildi. Osman Demirkol'un yakınları, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu, yoğun batkım ünitesinde tutulduğunu, yaklaşık dört aylık bir tedavi sürecinin öngörüldüğünü belirtti.
FARKETMEDİĞİNİ SÖYLEDİ
Bu arada adli işlemleri Yalıkavak'taki Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda süren sürat teknesinin kaptanı Alper S.'nin ifadesinde, gazetecilerin bulunduğu tekneyi fark etmediğini, kimsenin isteyerek böyle bir kazaya neden olmayacağını söylediği öğrenildi. Alper S.'nin öğleden sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan, kaza anının bir otelin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Sahil Güvenliğin incelemek üzere el koyduğu görüntülerde sürat teknesinin hızırnı kesmeden, gazetecileri taşıyan tekneye çarptığı görüldü. Olay anında sürat teknesinde bağlı bulunduğu otelin misafirlerinin bulunduğu da öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Bodrum'da sürat teknesinin neden olduğu kazanın görüntüsü ortaya çıktıBodrum'da sürat teknesinin neden olduğu kazanın görüntüsü ortaya çıktıBodrum'da sürat teknesinin neden olduğu kazanın görüntüsü ortaya çıktıBodrum'da sürat teknesinin neden olduğu kazanın görüntüsü ortaya çıktı

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