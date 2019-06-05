Bodrum'da sürat teknesinin neden olduğu kazanın görüntüsü ortaya çıktı (2)

KAPTAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, haber çalışması yapan 3 gazetecinin bulunduğu balıkçı teknesine çarpan sürat teknesinin kaptanı Alper S., Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Alper S., adliye getirildiğinde, basın mensuplarının olaya dair sorularını yanıtsız bıraktı. Alper S.'nin yanında bulunan aile üyeleri de açıklama yapmaktan kaçındı.

Bu arada olaydan yara almadan kurtulan gazetecilerden TV 100 muhabiri Metehan Ekşi, olay anını şöyle anlattı:

"Biz haber çalışması için bölgedeydik. Tamamladıktan sonra kıyıya gidiyorduk. Bu sırada üzerimize bir teknenin geldiğini fark ettik. El sallayıp uyarmaya çalıştık. Ancak hız kesmeden bizim üzerimize gelmeyi sürdürdü. Çarpma anından kısa süre önce ise kendimizi denize attık. Ben havada bulunduğum sırada çarpma sesini duydum. Teknenin üzerinde kalsak, belki de ölebilirdik. Biz gazeteciler şanslıydık, ama kaptanımız bacağından ağır yaralandı. Bizim etrafımızda başka tekne yoktu. Bizi nasıl fark etmediğini anlayamıyorum."

Taylan YILDIRIM - Cavit AKGÜN - Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)

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