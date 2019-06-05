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Bodrum'da sürat teknesinin neden olduğu kazanın görüntüsü ortaya çıktı (EK)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 15:22 | Son Güncelleme

KAPTAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Muğla'nın Bodrum ilçesinde, haber çalışması yapan 3 gazetecinin bulunduğu balıkçı teknesine çarpan sürat teknesinin kaptanı Alper S., Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki işlemlerden sonra adliyeye sevk edildi.

KAPTAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, haber çalışması yapan 3 gazetecinin bulunduğu balıkçı teknesine çarpan sürat teknesinin kaptanı Alper S., Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki işlemlerden sonra adliyeye sevk edildi. İfadesinde gazetecilerin bulunduğu tekneyi fark etmediğini, kimsenin isteyerek böyle bir kazaya neden olmayacağını söylediği belirtilen Alper S., adliye getirildiğinde, basın mensuplarının olaya dair sorularını yanıtsız bıraktı. Alper S.'nin yanında bulunan aile üyeleri de açıklama yapmaktan kaçındı. Bu arada olaydan yara almadan kurtulan gazetecilerden TV 100 muhabiri Metehan Ekşi, olay anını anlatıp, "Biz haber çalışması için bölgedeydik. Tamamladıktan sonra kıyıya gidiyorduk. Bu sırada üzerimize bir teknenin geldiğini farkettik. El sallayıp uyarmaya çalıştık. Ancak hız kesmeden bizim üzerimize gelmeyi sürdürdü. Çarpma anından kısa süre önce ise kendimizi denize attık. Ben havada bulunduğum sırada çarpma sesini duydum. Teknenin üzerinde kalsak, belki de ölebilirdik. Biz gazeteciler şanslıydık ama kaptanımız bacağından ağır yaralandı. Bizim etrafımızda başka tekne yoktu. Bizi nasıl fark etmediğini anlayamıyorum" dedi.

Görüntü Dökümü
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- Kaptan Alper S.'nin adliyeye getirilmesinden görüntü
- Gazeteci Metehan Ekşi'nin açıklamalarından görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM - Cavit AKGÜN - Mehmet Can MERAL- Kamera: Mücahit BEKTAŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

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