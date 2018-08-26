Bodrum'da tatil devam ediyor

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın turizm cenneti ilçesi Bodrum'da 9 günlük bayram tatilinin son gününde bile sahiller dolup taştı. Tatilcilerin büyük bölümü trafik çilesi çekmemek için erken çıkınca, son gün trafikte yoğunluk yaşanmadı.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde Ege'deki tatil cennetlerini dolduran tatilcilerin de dönüş yolculuğu başladı. Bayram tatili için gelenler ilçeden ayrıldı. Tatilden erken dönenler nedeniyle bu bayram trafik çilesi yaşanmadı. İlçe çıkışında bulunun Yokuşbaşı Mahallesi'ndeki trafik ışıklarında zaman zaman kısa süreli kuyruklar oluştu.

Bayram tatili sona erse de yaz tatili planlamasını ağustos ayına göre yapanlar tatillerine devam etti. Kumbahçe, Gümbet ve Bitez sahillerinde yerli ve yabancı tatilciler denize girdi, güneşin tadını çıkardı. Bazı tatilciler, plajlarda yer bulmakta zorlandı. Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Halil Özyurt, okullar açılana kadar iç pazarda yoğunluğun devam edeceğini belirterek, "İç pazarımız okullar açılıncaya kadar devam edecek. Tesislerimiz, eylül ayının 15'ine, hatta 17'sine kadar dolu. Bunu iç pazar olarak söylüyorum. Dış pazarda bu yıl daha iyi olacağız" dedi.

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