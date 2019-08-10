HABER

Bodrum'da tatilciler mandalinalı lokumla karşılandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 17:43 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine, Kurban Bayramı tatili için gelenler trafik yoğunluğuna neden olurken, sahiller de tıklım tıklım doldu.

Bodrum'da tatilciler mandalinalı lokumla karşılandı

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesine, Kurban Bayramı tatili için gelenler trafik yoğunluğuna neden olurken, sahiller de tıklım tıklım doldu. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, ilçeye giriş yapan tatilcilere 'iyi bayramlar' dileyerek, Bodrum mandalinasından yapılan lokum ikram etti.
Dün akşam saatlerinden itibaren Kurban Bayramı tatili için Bodrum'a gelenler, trafikte yoğunluğa neden oldu. Özellikle Torba uygulama noktasında yapılan denetimler sırasında uzun araç kuyruklar oluştu. Yabancı plakalı araçlardan gurbetçilerin de yoğun olarak bayram tatili için Bodrum'a geldiği görüldü. Yaşanan yoğunluk esnafı memnun etti.
Hava sıcaklığının 43 dereceye kadar çıktığı Bodrum'da sahiller ve plajlar doldu. Özellikle yabancı turistlerin yoğun olduğu bölgelerdeki plajlarda neredeyse adım atacak yer kalmadı. Sıcaktan bunalanlar denize girip serinlerken, bazı tatilciler su sporları yaparak eğlendi. Sürat teknesinin çektiği paraşüte binen tatilciler ise Bodrum koylarını gökyüzünden izlemenin keyfini yaşadı. Sıcak hava nedeniyle ilçenin ara sokakları boş bir görüntüye büründü. Birçok yerli ve yabancı tatilci, tekne turlarıyla mavi yolculuğa çıktı. Bodrum'da hava sıcaklığının bayram tatili boyunca 40 derece civarında seyretmesi tahmin edilirken, vatandaşlar özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarından uzak durmaları konusunda uyarıldı.
Öte yandan emniyet güçleri ve belediye ekipleri de bayram tatili dolayısıyla yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa karşı önlem aldı. Uygulama noktasını ziyaret eden Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, ilçeye giriş yapan tatilcilere 'iyi bayramlar' dileyerek, Bodrum mandalinasından yapılmış lokum ikram etti.

FOTOĞRAFLI

Bodrum'da tatilciler mandalinalı lokumla karşılandıBodrum'da tatilciler mandalinalı lokumla karşılandıBodrum'da tatilciler mandalinalı lokumla karşılandıBodrum'da tatilciler mandalinalı lokumla karşılandı

Çeşme oluğunda yüzüp duvar üzerinde güneşleniyorlarÇeşme oluğunda yüzüp duvar üzerinde güneşleniyorlar
Edirne Valisi Ekrem Canalp:Edirne Valisi Ekrem Canalp:
Sahillerde beklenen yoğunluk oluşmadıSahillerde beklenen yoğunluk oluşmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Deşifre oldular! Emojilerle haberleşiyorlarmış

Deşifre oldular! Emojilerle haberleşiyorlarmış

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Bahçeli'nin çağrısının ardından İYİ Parti'de istifa

Bahçeli'nin çağrısının ardından İYİ Parti'de istifa

İsyan etti: Ayrana 40 lira verdim

İsyan etti: Ayrana 40 lira verdim

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Gören bir daha baktı! Karşı şeritteki aracın üzerine uçtu

Gören bir daha baktı! Karşı şeritteki aracın üzerine uçtu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kurban eti nasıl pişirilir? Lezzetli ve ağızda dağılan kavurma tarifi! (Video)

Ağızda dağılan kavurma nasıl yapılır?

Kurban bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için anlamlı ve güzel bayram mesajları!

Kurban bayramı mesajları

Muş'ta HDP İl Başkanı Ferhat Çakı gözaltına alındı

HDP'li İl Başkanı gözaltında!

Bayram namazı Zonguldak 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Zonguldak için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Yozgat 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Yozgat için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Van 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Van için bayram namazı saati kaç?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.