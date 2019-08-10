Bodrum'da tatilciler mandalinalı lokumla karşılandı

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesine, Kurban Bayramı tatili için gelenler trafik yoğunluğuna neden olurken, sahiller de tıklım tıklım doldu. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, ilçeye giriş yapan tatilcilere 'iyi bayramlar' dileyerek, Bodrum mandalinasından yapılan lokum ikram etti.

Dün akşam saatlerinden itibaren Kurban Bayramı tatili için Bodrum'a gelenler, trafikte yoğunluğa neden oldu. Özellikle Torba uygulama noktasında yapılan denetimler sırasında uzun araç kuyruklar oluştu. Yabancı plakalı araçlardan gurbetçilerin de yoğun olarak bayram tatili için Bodrum'a geldiği görüldü. Yaşanan yoğunluk esnafı memnun etti.

Hava sıcaklığının 43 dereceye kadar çıktığı Bodrum'da sahiller ve plajlar doldu. Özellikle yabancı turistlerin yoğun olduğu bölgelerdeki plajlarda neredeyse adım atacak yer kalmadı. Sıcaktan bunalanlar denize girip serinlerken, bazı tatilciler su sporları yaparak eğlendi. Sürat teknesinin çektiği paraşüte binen tatilciler ise Bodrum koylarını gökyüzünden izlemenin keyfini yaşadı. Sıcak hava nedeniyle ilçenin ara sokakları boş bir görüntüye büründü. Birçok yerli ve yabancı tatilci, tekne turlarıyla mavi yolculuğa çıktı. Bodrum'da hava sıcaklığının bayram tatili boyunca 40 derece civarında seyretmesi tahmin edilirken, vatandaşlar özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarından uzak durmaları konusunda uyarıldı.

Öte yandan emniyet güçleri ve belediye ekipleri de bayram tatili dolayısıyla yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa karşı önlem aldı. Uygulama noktasını ziyaret eden Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, ilçeye giriş yapan tatilcilere 'iyi bayramlar' dileyerek, Bodrum mandalinasından yapılmış lokum ikram etti.

