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Bodrum'da tatilcilere tekne turu alternatifi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 16:29 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine tatiline gelenlerin çoğunun tercih ettiği günübirlik gezi ve mavi tur tekneleri, bayramı deniz üzerinde geçirmek isteyenlere alternatif tatil imkânı sunuyor.

BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesine tatiline gelenlerin çoğunun tercih ettiği günübirlik gezi ve mavi tur tekneleri, bayramı deniz üzerinde geçirmek isteyenlere alternatif tatil imkânı sunuyor.

Bodrum Limanı, Kumbahçe Halikarnas İskelesi ve Gümbet İskelesi'nden günübirlik mavi yolcuğa çıkan tekneler Karada, Poyraz Limanı, Meteor Çukuru, Orak Adası, Tavşan Burnu, Adaboğazı, Akvaryum, Haremtan gibi Bodrum'un el değmemiş koylarını dolaşıyor. Konaklamalı çıkan lüks gulet ve motoryatlar ise Gökova ve Yunan adalarına seferler düzenliyor. Günübirlik tekne turu fiyatları kişi başı 60 ile 150 lira arasında değişiyor. Lüks guletler ve motoryatlarla yapılan konaklamalı turların fiyatları ise günlük 500 euro ile 7 bin euro arasında müşteri buluyor ve ortalama 10-12 kişi tatil yapabiliyor. Tatilcilere, bazı teknelerde çeşitli eğlence programları da düzenleniyor. Cennet koyları gezenler, gönüllerince eğleniyor. Bodrum Limanı'nda günübirlik tur satışı yapan Bekir Gülbahçe, tatilin başladığı günden bugüne yoğunluğun yaşanmadığını belirterek, turlar hakkında bilgi verdi ve şunları söyledi:

"İki farklı konseptte turlarımız var. Teknelerimiz gittikleri koylarda yarım saat ile 45 dakika arasında molalar veriyor. Sabah 10.00 ile 11.30 arasında tekneler doldukça denize açılıyor. 17.30 -18.00 civarında tekneler geri dönüyor. Bunun ücreti kişi başı 75 lira ve öğle yemeği dâhil. Diğerinde ise son tekne 10.00'da yola çıkıyor. Orak Adası, Pabuç Burnu, Kızılburun şeklinde 3 koy geziyor. Orak Adası'nda 2,5 saat, diğer koylarda 1'er saat mola veriyor. Bu tekne de 18.00 civarı geri dönüyor. Bu turumuzda da öğle yemeği ve akşam beş çayımız mevcut. Bunun ücreti de kişi başı 80 lira. İlk turumuza en az bir gün öncesinden bilet almak gerekiyor. Bayram dolayısıyla şu ana kadar pek talep olmadı ancak bayramın birinci günü itibariyle talebin artmasını bekliyoruz."

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