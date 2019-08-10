Bodrum'da tekne yandı; 6 kişi kurtarıldı

Mehmet Can MERAL/ BODRUM, (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, ABD bayraklı 'Haktan' isimli teknede yangın çıktı. Denize atlayan 6 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

Turgutreis Mahallesi, Çatal Ada açıklarında ABD bayraklı 'Haktan' isimli teknede, saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Yanan tekneden yükselen siyah dumanlar karadan da fark edildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Yanan tekneden denize atladıkları belirlenen 6 kişi, bitkin halde Sahil Güvenlik ekiplerince bota alınarak kurtarıldı. Yanan teknedeki alevleri söndürülmesi için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

