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Bodrum'da teknede 112 kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.12.2018 15:11 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden, tekneyle yasa dışı yollardan Yunan adalarında geçmek isteyen 112 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Bodrum'da teknede 112 kaçak yakalandı

Mehmet Can MERAL / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden, tekneyle yasa dışı yollardan Yunan adalarında geçmek isteyen 112 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Bodrum Deniz Güvenlik, Gözetleme ve Radar İstasyon Komutanlığı, bugün saat 07.00 sıralarında, Topan Adası açıklarında şüpheli bir tekne tespit etti. Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, İzmir'in Dikili Limanı'na kayıtlı 'Eşref' isimli özel teknede yaptığı kontrolde; Somali, Suriye, Mısır, Filistin, Yemen ve Irak uyruklu 112 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuna alındı. Tekne ise, Turgutreis Limanı'na çekildi. Kaçakların kimlik tespit işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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Bodrum'da teknede 112 kaçak yakalandıBodrum'da teknede 112 kaçak yakalandıBodrum'da teknede 112 kaçak yakalandı

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