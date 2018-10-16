Bodrum'da teknede 12 kaçak göçmen yakalandı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- BODRUM'dan tekneyle yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 12 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Güney Ege'de saat 09.45 sıralarında devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik ekipleri, Bodrum'un Akyarlar açıklarında, 'Cizdar' isimli tekneyle Yunan adalarına kaçmaya çalışan grubu fark etti. Tekneye operasyon düzenleyen ekipler, Afgan ve Filistin uyruklu 12 kaçak göçmeni yakaladı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler, yasal işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
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