Bodrum'da teknede 16 kaçak göçmen yakalandı

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden tekneyle Yunan adalarına geçmeye çalışan 16 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Güney Ege'de devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, dün saat 23.00 sıralarında, Bodrum'un Yalıçiftlik açıklarında, fiber tekneyle Yunan adalarına kaçmaya çalışan bir kaçak göçmen grubunu fark etti. Tekneye operasyon düzenleyen ekipler, Filistin ve Suriye uyruklu 16 kaçak göçmeni yakaladı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler, yasal işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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