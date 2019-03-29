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Bodrum'da, tersanedeki gulette yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 11:28 | Son Güncelleme

BODRUM'da, yüzlerce yatın yer aldığı tersanede, bakım için bulunan gulette yangın çıktı.

Bodrum'da, tersanedeki gulette yangın

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM'da, yüzlerce yatın yer aldığı tersanede, bakım için bulunan gulette yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekibi ve tersane çalışanlarının müdahalesiyle diğer yatlara sıçramadan söndürüldü.
İçmeler mevkisinde bulunan tersanede, sezon öncesi bakımı yapılan gulette, saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Kazan dairesinde başladığı sanılan yangın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yüzlerce yatın bakım için bulunduğu tersanedeki guleti saran alevler, itfaiye ekibi ve tersane çalışanları ile Muğla 911 Arama Kurtarma gönüllülerinin müdahalesiyle diğer yatlara sıçramadan söndürüldü. Yangının kesin çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.

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Bodrum'da, tersanedeki gulette yangın

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