HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bodrum’da tonlarca ağırlıktaki dev kaya parçası yola düştü

Bodrum’da tonlarca ağırlıktaki dev kaya parçası yola düştü

12.12.2020 18:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum’da etkili olan yağış nedeniyle heyelan oldu, tonlarca ağırlıktaki dev kaya parçası yerinden koparak yola düştü.Bodrum’da 2 gündür aralıklarla yağan ve zaman zaman şiddetini arttıran yağmur nedeniyle Bitez Mahallesi Pomelan Caddesi’nde heyelan oldu.

Bodrum’da etkili olan yağış nedeniyle heyelan oldu, tonlarca ağırlıktaki dev kaya parçası yerinden koparak yola düştü.

Bodrum’da 2 gündür aralıklarla yağan ve zaman zaman şiddetini arttıran yağmur nedeniyle Bitez Mahallesi Pomelan Caddesi’nde heyelan oldu. Heyelan nedeniyle tonlarca ağırlıktaki dev kaya parçası zeminden koparak yola düştü. Tonlarca ağırlığındaki kayadan kopan bazı parçalar yol ortasına kadar geldi, yol bir süre araç trafiğine kapandı. İhbar üzerine bölgeye gelen Bodrum Belediyesi ekipleri, iş makineleri ile yol ortasına kadar düşen kaya parçalarını temizledi. Zabıta ekipleri, devrilme tehlikesi bulunan büyük kayanın çevresinde ise şerit ile güvenlik önlemi aldı.

Kaya parçasının düştüğünü gören vatandaşlar “Bir anda büyük bir gürültü koptu. Kocaman kaya yola düştü. Normalde buradan çok araba geçer, hatta park edilir kayanın düştüğü yere. Allah korudu, o esnada kimse geçmedi yoldan” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödülBöylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödül
13 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!13 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!
Ortaöğretim sonuçları erken mi açıklanacak?Ortaöğretim sonuçları erken mi açıklanacak?
1/

En Çok Okunan Haberler

Yatak pozu! Yastıkla kapattılar...

Yatak pozu! Yastıkla kapattılar...

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca son verileri açıkladı

Bakan Koca son verileri açıkladı

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Meteoroloji yayınladı! 'Olağanüstü ve çok şiddetli'

Meteoroloji yayınladı! 'Olağanüstü ve çok şiddetli'

Önce çay içtiler, sonrası dehşet

Önce çay içtiler, sonrası dehşet

CHP İl Başkanından Böcek'e sitem: Gelir gelmez şık olmadı

CHP İl Başkanından Böcek'e sitem: Gelir gelmez şık olmadı

Diğer Haberler

Bakan Soylu’dan Yunan Bakan Mitarakis’e videolu tepki

Bakan Soylu’dan Yunan Bakan Mitarakis’e videolu tepki

CHP Kovid-19 Danışma Kurulu: 28 günlük tam kapanma uygulanmalı

'28 günlük tam kapanma uygulanmalı'

Bakan Soylu, Kemal Kurkut hakkındaki iddialara cevap verdi

Bakan Soylu, Kemal Kurkut hakkındaki iddialara cevap verdi

Elektrik kesintisi listesi 13 Aralık İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

13 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadı! 'Neden çıktın?' sorusuna bakın ne cevap verdi

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadı! 'Neden çıktın?' sorusuna bakın ne cevap verdi

Annesini bıçakla rehin aldı! Gözaltına alınırken tehditler savurdu

Annesini bıçakla rehin aldı! Gözaltına alınırken tehditler savurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.