Bodrum'da trafik kazası: 10 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, şehir içi yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Turgutreis-Bodrum karayolu Gürece mevkisinde, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 48 TM 6693 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, bir aracın sıkıştırması üzerine devrildi.
Kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İçerisinde 14 yolcunun bulunduğu minibüste ilk belirlemelere göre sürücüyle birlikte 10 kişi yaralandı. Yaralıların hastanelere tahliyesi devam ederken, yaralılardan 2'sinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapatıldı.
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