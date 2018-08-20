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Bodrum'da trafik kazası araç kamerasına yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 17:44 | Son Güncelleme

Bodrum'da trafik kazası araç kamerasına yansıdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobilin iki motosikletliye çarptığı anlar, araç kamerasına yansıdı.

Turgutreis istikametinden gelen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, Gümbet Kavşağı'nda yola çıkan iki motosiklete çarptı.

Motosikletler çarpmanın etkisiyle devrilirken, sürücüleri hafif yaralandı.

Trafik kazası, kavşakta bekleyen başka bir aracın kamerasınca görüntülendi.

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araç kamerası bodrum Kavşak Kaza Muğla trafik kazası

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