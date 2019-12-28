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  4. Bodrumda tutuşan eski yatakları damacana suyu ile söndürmeye çalıştı

Bodrumda tutuşan eski yatakları damacana suyu ile söndürmeye çalıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 12:15 | Son Güncelleme

AVCILAR'da yıkılmak üzere boşaltılan binanın bodrum katındaki yanan eski yatakları söndürmeye çalışan genç, damacanalarla su taşırken sonuç alamadı.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da yıkılmak üzere boşaltılan binanın bodrum katındaki yanan eski yatakları söndürmeye çalışan genç, damacanalarla su taşırken sonuç alamadı. İtfaiye yangını söndürdü.
Merkez Mahallesi Fatih Sokak'ta bulunan Marmara Aparatmanı'nın kentsel dönüşüm kapsamında yıkılarak yeniden yapılmasına karar verildi. Bir süreden bu yana atık malzeme toplayıcılarının uğrak yeri haline gelen boş binanın bodrum katındaki eski yatakları yakarak içindeki demir telleri almak isteyen hurdacılar yaktıkları ateşi bir türlü söndüremedi. Bir genç yakındaki işyerinden en az 10 damacana su taşıyarak bodruma götürüp yatakların üzerine dökmesine rağmen alev ve dumanların önüne geçemedi. Bunun üzerine itfaiyeden yardım istendi. Gelen itfaiye ekibi yatakları kısa sürede söndürdü. Yatakları söndürmek isterken dumandan etkilenen genç ayran içerek kendisine gelmeye çalıştı.

(FOTOĞRAF)

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