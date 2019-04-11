Bodrum'da Uluslararası Peynir Festivali

"Özellikle İtalya'da üretilen gorgonzola peynirinin benzerleri burada üretiliyor. Tokat'tan, Konya'dan, Çorum'dan, Kırklareli'den ve birçok ilden peynir üreticimiz var. Yabancıların intibası da o. Türkiye bu konuda kendisini çok geliştirdi. Van'da, Tokat'ta, Balıkesir'de üretilen peynirlerimizi görmek için yabancı misafirlerimizi de arzu ediyoruz."

Türkiye'nin peynir konusunda iyi seviyede olduğunu anlatan Türk, şöyle konuştu:

Türk, "Kos, Kalimnos ve İtalya'dan peynir yapımcıları gelecek. Onlar da bir dizi etkinliklere katılacaklar." dedi.

Slow Food Bodrum üyesi Emine Türk, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivale katılımın oldukça iyi olduğunu söyledi.

Slow Food Bodrum Gönüllülerince, OASİS Alışveriş Merkezi'nde "Slow Cheese Bodrum" sloganıyla düzenlenen festivale, Türkiye'nin birçok ilinin yanı sıra Yunanistan ve İtalya'dan da peynir üreticileri katılıyor.

OASİS Alışveriş Merkezi Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Mazhar Vardar da Türkiye'nin farklı illerinden peynir üreticilerini ağırladıklarını ve etkinliğe destek vermekten dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

- "Koyun ve keçi peyniri 6 ay obrukta bekletiliyor"

Festivale Karaman'dan katılan Ahsen Toktay da koyun ve keçi peynirleriyle etkinlikte yer aldıklarını ifade etti. Peynirlerin doğal mayadan yapıldığını belirten Toktay, "Divle obruğu tulum peynirinin yüzde 70'i koyun, yüzde 30'u da keçi. Doğal mayadan yapılıyor. Keçi tulumlarına basıldıktan sonra en az 6 ay 38 metre aşağıda obrukta bekletiliyor. En az 6 ay beklemek zorunda." diye konuştu.

Peynirin bir yıl önce coğrafi işaretini aldıklarını da anlatan Toktay, özellikle Divle obruğu tulum peynirine yurt dışından da yoğun talep aldıklarını kaydetti.

Kargı tulum peyniriyle festivale katılan veteriner hekim Hüseyin Büyükçorak da 1900'lü yıllardan bu yana geleneksel olarak üretilen peynirin, koyun, keçi ve inek sütlerinin karışımıyla ve yaklaşık 2 bin metrelik rakımda çiğ sütten, sütün sıcaklığıyla şirden mayasından yapıldığını anlattı.